سعر البيتكوين يتفاعل مع الكشف عن معدل التضخم في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس تباطؤ غير متوقع في وتيرة التضخم، ما يعزز الآمال بخفض محتمل لأسعار الفائدة.

سجل المؤشر السنوي العام 2.4%، بينما تراجع المؤشر الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.8%، وهي أدنى مستويات منذ نحو أربع سنوات.

ورغم أن هذه الأرقام تُعد عادة إيجابية للأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، فقد جاء رد فعل البيتكوين مغاير، إذ انخفض سعره سريعا من 82,500 دولار إلى 81,500 دولار بعد صدور والكشف عن البيانات.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعين متتاليين، في ظل مخاوف من الضغوط التضخمية، رغم تركيز إدارة “ترامب” على خفضها.

وتشير البيانات الجديدة إلى إمكانية تحول السياسة النقدية قريبا، ما قد ينعكس لاحقا بشكل إيجابي على سوق الكريبتو.

يُذكر أن البيتكوين كان قد تعافى مؤخرا بفعل تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوم، قبل أن يعاود الانخفاض بعد صدور بيانات التضخم.

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