تكنولوجيا: جهاز Switch 2 سوف يدعم تشغيل ألعاب GameCube

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستدعم وحدات Nintendo Switch 2 ألعاب GameCube كميزة حصرية عبر خدمة Nintendo Switch Online. مع إطلاق الجهاز الجديد في 5 يونيو، ستحصل حزمة Expansion Pack في الخدمة على ترقية مخصصة لـ Switch 2 تتضمن ألعاب GameCube. ستبدأ Nintendo بتقديم The Legend of Zelda: The Wind Waker وSoulcaliber II وF-Zero GX عند الإطلاق، مع خطط لإضافة المزيد من الألعاب بعد ذلك.

الألعاب التي تدعم اللعب الجماعي، مثل F-Zero GX، ستتيح اللعب عبر الإنترنت لما يصل إلى أربعة لاعبين. كما ستعمل Switch 2 على تحسين دقة جميع ألعاب GameCube لتوفير جودة صورة أفضل. وستطلق Nintendo نسخة محدثة من وحدة التحكم الكلاسيكية لـ GameCube مزودة بمنفذ USB-C، واتصال لاسلكي، وزر C مخصص لميزة GameChat.

