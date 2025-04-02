علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جهاز Switch 2 سوف يدعم تشغيل ألعاب GameCube

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

تكنولوجيا: جهاز Switch 2 سوف يدعم تشغيل ألعاب GameCube

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستدعم وحدات Nintendo Switch 2 ألعاب GameCube كميزة حصرية عبر خدمة Nintendo Switch Online. مع إطلاق الجهاز الجديد في 5 يونيو، ستحصل حزمة Expansion Pack في الخدمة على ترقية مخصصة لـ Switch 2 تتضمن ألعاب GameCube. ستبدأ Nintendo بتقديم The Legend of Zelda: The Wind Waker وSoulcaliber II وF-Zero GX عند الإطلاق، مع خطط لإضافة المزيد من الألعاب بعد ذلك.

الألعاب التي تدعم اللعب الجماعي، مثل F-Zero GX، ستتيح اللعب عبر الإنترنت لما يصل إلى أربعة لاعبين. كما ستعمل Switch 2 على تحسين دقة جميع ألعاب GameCube لتوفير جودة صورة أفضل. وستطلق Nintendo نسخة محدثة من وحدة التحكم الكلاسيكية لـ GameCube مزودة بمنفذ USB-C، واتصال لاسلكي، وزر C مخصص لميزة GameChat.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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