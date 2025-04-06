شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدث ميزة فى محرك بحث Google تتيح لك أن تصبح مدرب بوكيمون والان مع تفاصيل الخبر

قدمت جوجل لعشاق بوكيمون مفاجأة صغيرة وممتعة وهى ميزة جديدة مدمجة تُمكنك من اصطياد الوحوش الكلاسيكية مباشرةً من صفحة نتائج البحث، ما عليك سوى البحث في جوجل عن "بوكيمون" بالإضافة إلى اسم بوكيمونك المفضل، وستفتح لك مطاردة قصيرة عبر شاشة البحث، ابحث عن كرة بوكيمون في الأسفل، واضغط عليها، ليظهر بوكيمون بري مُكعّب الشكل جاهز للصيد.

لا توجد نقاط، ولا شريط تقدم، ولا هدف أعمق ، إنها مجرد مكافأة مرحة تُعيد إلى الأذهان عقودًا من الحنين إلى الماضي ، يُحاكي أسلوب الرسم ألعاب جيم بوي القديمة، بدءًا من الرسومات المكعبة والرسوم المتحركة البسيطة، ومثل معظم حيل جوجل الخفية (رسومات باك مان أو حركة سونيك الدوارة؟)، تُجسد هذه اللعبة الأجواء دون تعقيد مُبالغ فيه.

يأتى هذا في الوقت المناسب تمامًا، لعبة Pokémon Legends: ZA في الأفق، ومن المقرر إصدارها لاحقًا هذا العام، ويشتعل الحديث حول السلسلة من جديد، وتبدو خطوة جوجل في توقيتها المناسب لمواكبة هذه الموجة، فهي ليست مرتبطة رسميًا باللعبة، ولكنها بالتأكيد تستغل اللحظة .

هذا أيضًا جزء من تحوّل أكبر نرصده، وهو دمج المزيد من شركات الترفيه في التقنيات اليومية، على سبيل المثال، تُجري وول مارت تجارب على أدوات تسوق مدعومة بالواقع المعزز وتجارب تفاعلية على الهواتف المحمولة، مُضيفةً لمسةً من اللعب إلى عالم التجزئة. الهدف واحد: الحفاظ على تفاعل المستخدمين، حتى أثناء تصفحهم فقط، ويبدو أن هذا هو بالضبط ما تُخطط له جوجل.