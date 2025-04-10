شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وضع الذكاء الاصطناعي من جوجل متاح على نطاق أوسع ويضيف ميزة البحث داخل الصور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل أن "وضع الذكاء الاصطناعي" الجديد أصبح متاحًا لعدد أكبر من المستخدمين، إلا أن هؤلاء المستخدمين ما زالوا ضمن فئة المختبرين فقط داخل الولايات المتحدة، مما يعني أن الميزة لا تزال محدودة، رغم التوسّع التدريجي في إمكانياتها، وشمل الإعلان اليوم إطلاق ميزة جديدة تتيح البحث داخل الصور باستخدام نماذج Gemini 2.0.

وكانت جوجل قد أطلقت "وضع الذكاء الاصطناعي" الشهر الماضي، كعلامة تبويب مخصصة جديدة في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، ويعد هذا الوضع نسخة مطورة من ميزة "نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي"، حيث يتعامل مع الأسئلة بطريقة أكثر دقة وتفصيلًا.

ويعمل هذا الوضع بطريقة مشابهة لتجربة ChatGPT في البحث، إذ يستخدم الإنترنت لتجميع إجابات حتى على الأسئلة المعقدة، ولكن في حالة جوجل، يعتمد كليًا على نماذج Gemini 2.0 لتقديم الردود المولدة بالذكاء الاصطناعي، ونظرًا لأنه لا يزال في المرحلة التجريبية، يتطلب من المستخدمين التسجيل للحصول على صلاحية الوصول.

وتعتمد ميزة البحث الجديدة داخل الصور على قدرات Gemini متعددة الوسائط، حيث تتيح للمستخدمين التقاط صور أو رفعها إلى "وضع الذكاء الاصطناعي" وطرح أسئلة ذات صلة بها. وقالت جوجل في منشور مدونة: "بفضل القدرات متعددة الوسائط في Gemini، يمكن لوضع الذكاء الاصطناعي فهم المشهد الكامل داخل الصورة، بما في ذلك السياق والعلاقات بين الأشياء وخصائصها الفريدة مثل المواد والألوان والأشكال وترتيبها".

وإلى جانب النسخة عبر الويب، ستكون خاصية البحث داخل الصور متاحة أيضًا من خلال تطبيق جوجل على نظامي iOS وAndroid، لكنها تظل حصرية للمختبرين داخل الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أن الميزة ستتاح "لملايين المستخدمين ضمن مختبرات جوجل داخل الولايات المتحدة"، كما أنها تتطلب اشتراكًا في خدمة Google One AI Premium، ما يعني أنها لن تكون مجانية عند إطلاقها على نطاق أوسع في المستقبل.