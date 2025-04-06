شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج ميتا لتدقيق الحقائق فى الولايات المتحدة ينتهى رسميًا قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سينتهي برنامج ميتا لتدقيق الحقائق في الولايات المتحدة بعد ظهر يوم الاثنين، وفي منشور على منصة X، صرّح جويل كابلان، رئيس قسم السياسات العالمية في ميتا، بأنه لن يكون هناك "تدقيق جديد للحقائق ولا مدققون للحقائق" على فيسبوك وإنستغرام وThreads بحلول ذلك الوقت، حيث ستستبدله الشركة بملاحظات المجتمع.

وأعلنت ميتا لأول مرة عن خططها لبرنامج ملاحظات مجتمعية على غرار X في يناير، حيث صرح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بأنه سيكون "أقل عرضة للتحيز".

مع ملاحظات المجتمع، يمكن للمساهمين كتابة وتقييم ملاحظات توفر سياقًا إضافيًا لبعض المنشورات.

وبدأت الشركة اختبار ملاحظات المجتمع في 18 مارس، لكنها قالت إنها لن تنشر الملاحظات علنًا في البداية، والآن، يقول كابلان إن ملاحظات المجتمع ستبدأ "بالظهور تدريجيًا على فيسبوك وThreads وإنستجرام، دون أي عقوبات".

لا تزال ميتا تعتمد على برنامجها لتدقيق الحقائق من جهات خارجية في دول خارج الولايات المتحدة. وتخطط الشركة لجلب Community Notes إلى المزيد من البلدان في المستقبل.