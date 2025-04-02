شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء صورة ذكاء اصطناعى فى دردشة على واتساب.. الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك إنشاء صور باستخدام Meta AI في دردشاتك على واتساب، حيث ينشئ الذكاء الاصطناعي (AI) صور الذكاء الاصطناعي، بناءً على المطالبات والرسائل التي تكتبها باستخدام خدمة توفرها Meta، وفيما يلى نعرض كيف يمكنك القيام بذلك وإنشاء صورة باستخدام ذكاء ميتا الاصطناعي بكل سهولة ويسر كما يلى:

على أندرويد و iOS

في دردشة مع Meta AI

افتح الدردشة مع Meta AI.

اكتب imagine في خانة الرسالة متبوعًا بالأمر النصي.

أثناء كتابة الأمر، سترى معاينة الصورة.

اختر صورة، ثم اضغط على إرسال بالذكاء الاصطناعي.

ستُعرض الصورة التي تم إنشاؤها في الدردشة.

افتح الدردشة التي ترغب في إنشاء صورة ذكاء اصطناعي فيها.

أدخل الرمز @ في خانة الرسالة، ثم انقر على Meta AI، اكتب تخيل / imagine

بدلاً من ذلك، اضغط على إرفاق > تخيل.

اكتب الأمر النصي الذي تريده.

اضغط على إرسال.

ستُعرض الصورة التي تم إنشاؤها في الدردشة.

في دردشة فردية أو جماعية

ملاحظة:

تستخدم Meta دردشات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع سياسة خصوصية Meta، عند استخدام هذه الخاصية، فأنت توافق على شروط خدمة الذكاء الاصطناعي من Meta.

يتوفر لديك خيار حذف الدردشات الفردية مع الذكاء الاصطناعي أو طلب حذف المعلومات التي شاركتها سابقًا مع Meta AI.

قد لا تكون بعض الصور التي تنشئها أدوات الذكاء الاصطناعي دقيقة أو مناسبة.