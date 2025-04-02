تكنولوجيا: Nintendo عن وحدة التحكم الجديدة Switch 2 Pro Controller بسعر 80 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إعلان Switch 2، كشفت Nintendo عن بعض الملحقات لجهاز الألعاب المحمول الجديد، من بينها Nintendo Switch 2 Pro Controller. تأتي وحدة التحكم الجديدة مع تحسينات ملحوظة،

تظهر Nintendo Switch 2 Pro Controller باللون الأسود، لكنها ليست شفافة كالجيل الأول، مع لمسة بيضاء عند الأعلى حيث توجد أزرار الزناد والكتف. تصميم الأزرار وعصي التحكم مشابه إلى حد كبير، مع إضافة زر C الجديد الموجود في Joy-Con 2، وزرين خلفيين قابلين للتخصيص يُطلق عليهما GL وGR.

أبرز إضافة هي منفذ الصوت 3.5 ملم، وهو أمر منطقي مع وجود ميزة الدردشة المدمجة وألعاب تتطلب إدخالًا صوتيًا. لم تكشف Nintendo عن ميزات أخرى، لكن من المتوقع أن تشمل الوحدة اهتزاز HD rumble 2، ودعم Amiibo، وجيروسكوب، وإمكانية تنشيط Switch 2.

يُقال إن سعر Nintendo Switch 2 Pro Controller سيبلغ 80 دولارًا عند الإطلاق، وهو ارتفاع مقارنة بسعر 69.99 دولارًا لـ Nintendo Switch Pro Controller. ورغم توقع وجود وحدات تحكم أرخص من شركات مثل 8BitDo وGameSir وPowerA وCRKD لـ Switch 2، لم يُعلن عن أي منها بعد.

لم تحدد Nintendo موعد التوفر، لكن قد يصدر بالتزامن مع Switch 2 في 5 يونيو 2025.

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