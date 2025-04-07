شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يقرأ فيسبوك أفكارنا؟ خطوات لحماية خصوصيتك من التجسس الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك شعور شائع بين مستخدمي فيسبوك بأن التطبيق “يقرأ أفكارهم”، خاصة عند ظهور إعلانات تتعلق بأمور لم يكتبوها أو يبحثوا عنها، بل فقط تحدثوا بها شفهيًا، هذه الظاهرة أثارت قلق الملايين، ودفعت الخبراء للتحقيق في مدى اختراق التطبيق لخصوصياتنا، وطرح طرق فعّالة للتقليل من التتبع.

فيسبوك لا يعترف باستخدام الميكروفون لتسجيل المحادثات، لكنه يستخدم أدوات ذكية للغاية لجمع بيانات المستخدمين وتحليل سلوكهم، مثل تتبع المواقع التي يزورونها، التطبيقات التي يستخدمونها، وحتى الوقت الذي يقضونه في قراءة المنشورات.

في هذا التقرير، نستعرض معكم خطوات بسيطة لكنها فعالة لتقليل تتبع فيسبوك وحماية خصوصيتك الرقمية.

الخطوة الأولى: حذف النشاط خارج فيسبوك (Off-Facebook Activity)

هذه الخاصية تتيح لفيسبوك جمع بيانات من تطبيقات ومواقع أخرى تستخدم أدوات تتبع مرتبطة به، حتى وإن لم تكن داخل التطبيق.

كيف تحذف هذا النشاط

1. افتح تطبيق فيسبوك.

2. اذهب إلى “الإعدادات والخصوصية”، ثم “الإعدادات”.

3. اختر “نشاطك خارج فيسبوك” (Off-Facebook Activity).

4. اضغط على “مسح السجل” (Clear History).

5. ثم اختَر “إدارة النشاط المستقبلي” (Manage Future Activity) وقم بإيقافه.

الخطوة الثانية: التحكم في أذونات التطبيق

التطبيق قد يملك صلاحيات الوصول إلى الميكروفون، الكاميرا، والموقع الجغرافي دون أن تنتبه.

للتحكم في هذه الأذونات:

على أندرويد:

1. افتح “إعدادات الهاتف”.

2. اختر “التطبيقات” ثم “فيسبوك”.

3. اضغط على “الأذونات”.

4. قم بإيقاف أذونات مثل: الميكروفون، الكاميرا، الموقع.

على iPhone:

1. افتح “الإعدادات”.

2. انزل للأسفل واختر “فيسبوك”.

3. أغلق الأذونات غير الضرورية.

الخطوة الثالثة: تقليل تخصيص الإعلانات

الإعلانات التي تظهر لك مبنية على سلوكك الرقمي، ويمكنك تقليل استهدافك بهذه الطريقة:

1. من فيسبوك، اذهب إلى “الإعدادات”.

2. اختر “الإعلانات” > “تفضيلات الإعلانات”.

3. قم بإلغاء السماح باستخدام بياناتك من شركاء فيسبوك.

4. احذف الاهتمامات والإعلانات السابقة.

الخطوة الرابعة: استخدام متصفح آمن

إذا كنت تستخدم فيسبوك من خلال متصفح، يُفضل استخدام متصفح يركز على الخصوصية مثل:

• Brave (يمنع الإعلانات والتتبع تلقائيًا)

• Firefox مع إضافات مثل:

• uBlock Origin

• Privacy Badger

الخطوة الخامسة: التفكير مرتين قبل استخدام فيسبوك لتسجيل الدخول

كثير من المواقع تتيح الدخول عبر فيسبوك، وهذا يمنحه مزيدًا من الوصول لأنشطتك.

استخدم بريدًا إلكترونيًا وكلمة سر مختلفة عند التسجيل في أي خدمة، وابتعد عن الدخول السريع بفيسبوك.

الخصوصية الرقمية لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة في زمن تتسابق فيه التطبيقات لجمع البيانات وتحليلها. عبر تنفيذ هذه الخطوات، يمكنك استعادة جزء من سيطرتك على معلوماتك، والحد من التتبع الذي قد يبدو في بعض الأحيان كأنه “قراءة للأفكار”.