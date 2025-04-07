شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية منع الآخرين من حفظ الوسائط تلقائيًا التى ترسلها لهم؟ واتساب يقدم الحل والان مع تفاصيل الخبر

يعزز واتساب التزامه بحماية الخصوصية والأمان للمستخدمين من خلال ميزة جديدة تهدف إلى جعل سجلات الدردشات أكثر أمانًا، كجزء من جهوده المستمرة لتعزيز حماية الخصوصية، يعمل التطبيق على إضافة إعدادات متقدمة تتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في محادثاتهم.

وفقًا لاكتشافات النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب لأندرويد، يعمل التطبيق على ميزة جديدة تركز على الخصوصية من المتوقع أن تكون متاحة في التحديث القادم، ستضيف هذه الميزة طبقة حماية إضافية عبر منع حفظ الملفات الإعلامية مثل الصور والفيديوهات تلقائيًا في معرض الصور لدى المستلم.

حاليًا، تنطبق هذه القيود فقط على الدردشات التي تحتوي على رسائل تختفي تلقائيًا، لكن واتساب يوسع هذه الميزة لتشمل الدردشات العادية للمستخدمين الذين يختارون تفعيلها، مما يوفر مزيدًا من التحكم والخصوصية على المحتوى المشترك.

بعيدًا عن تقييد تحميل الوسائط، ستمنع هذه الميزة المتقدمة أيضًا تصدير كامل سجلات الدردشة، فعند تفعيلها سيمنع واتساب تصدير المحادثات التي تتضمن رسائل من مستخدمين قاموا بتفعيل هذه الإعدادات.

الهدف من هذه الخطوة هو حماية التبادلات الشخصية وتقليل خطر مشاركة البيانات غير المصرح بها، ومع أن المستخدمين سيظل بإمكانهم إعادة إرسال الرسائل الفردية إذا لزم الأمر، فإن تقييد تصدير المحادثات بالكامل يضمن أن تظل المحادثات الخاصة أكثر أمانًا وتحكمًا.

جانب آخر مهم في هذه الميزة هو تأثيرها على التفاعلات مع Meta AI، إذا قام المستخدم بتفعيل الخصوصية المتقدمة للدردشة، سيتم تقييد كلا من المستخدم والمشاركين الآخرين في المحادثة من التفاعل مع Meta AI داخل تلك الدردشة، هذا التحديث يبرز التزام واتساب المستمر بمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم وتفاعلاتهم الرقمية.

نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير، قد يضاف إليها وظائف إضافية قبل الإطلاق الرسمي، وعند إطلاقها، ستظل اختيارية تمامًا، مما يتيح للمستخدمين اختيار تمكين حماية الخصوصية المحسّنة بناءً على تفضيلاتهم.