شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل التطبيقات المجانية الجديدة لعام 2025.. اكتشفها الآن والان مع تفاصيل الخبر



1. تطبيق Fucasy (Android) القاهرة - سامية سيد - مع التطور المستمر في عالم التكنولوجيا، تظهر تطبيقات جديدة يوميًا تُضيف قيمة إلى تجربة المستخدمين على الهواتف الذكية. في هذا التقرير، نستعرض مجموعة من أفضل التطبيقات المجانية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا على منصتي iOS وAndroid، والتي تستحق التجربة.1. تطبيق Fucasy (Android) محرر صور متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين إزالة الخلفيات، تطبيق تأثيرات لونية، إضافة نصوص وملصقات، وتحسين الصور بطرق متعددة.

يتميز التطبيق بقدرته على إزالة الخلفيات بسهولة، مما يسمح بتعديل الصور بطريقة احترافية دون الحاجة إلى مهارات متقدمة. كما يوفر مجموعة واسعة من الفلاتر والتأثيرات التي تمنح الصور لمسات فنية رائعة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة نصوص وملصقات مخصصة تعزز من جمال التصميم.

2. تطبيق Totp Authenticator (Android) أداة مجانية لتعزيز أمان حساباتك عبر الإنترنت من خلال إضافة خطوة تحقق ثانية عند تسجيل الدخول.

يوفر التطبيق ميزة إنشاء رموز تحقق OTP لكل تطبيق بشكل تلقائي كل 30 ثانية، مما يزيد من مستوى الحماية ضد الاختراقات. كما أنه لا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت ليعمل، مما يجعله موثوقًا وسهل الاستخدام في أي وقت. وتأتي واجهته البسيطة لتجعل تجربة المستخدم سلسة دون تعقيد.

3. تطبيق UniRemote (Android) يحول هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم عن بعد للأجهزة التي تعمل بأنظمة Android TV، Google TV، WebOS، وRoku TV.

يتيح التطبيق للمستخدمين التحكم في مستوى الصوت، التنقل بين القنوات، وإدارة التلفزيون بلمسة واحدة. كما يوفر إمكانية نقل الملفات بسهولة من الهاتف إلى التلفزيون، مما يسهل مشاركة الوسائط دون الحاجة إلى وصلات خارجية. ويدعم التطبيق معظم خدمات البث الشهيرة مثل Netflix وYouTube لتجربة مشاهدة سلسة ومريحة.

4. تطبيق The Sky Live (Android) أداة مثالية لعشاق علم الفلك، توفر معلومات محدثة حول الكواكب، المذنبات، الكويكبات، والأبراج.

يساعد التطبيق في تحديد الأجرام السماوية المرئية وفقًا لموقع المستخدم الجغرافي، مما يتيح تجربة استكشاف فريدة للسماء ليلاً. كما يحتوي على خرائط مفصلة لمواقع المذنبات والكويكبات، ويوفر تحديثات مستمرة حول أحدث الاكتشافات الفلكية، مما يجعله أداة ضرورية لمحبي الفلك.

5. تطبيق Mockuper (iOS) تطبيق مميز لإضافة إطارات للصور والفيديوهات، يسمح بإنشاء مشاريع يمكن تعديلها أو مشاركتها لاحقًا.

يدعم التطبيق دقات مختلفة، بما في ذلك 720p، 1080p، وحتى 4K، مما يضمن جودة عالية للوسائط. كما يمكن للمستخدمين تخصيص لون الخلفية أو تصدير الملفات بدون خلفية وفقًا لاحتياجاتهم. وبفضل واجهته السهلة، يصبح تحرير الصور وتصميم المشاريع أمرًا ممتعًا وسهلًا.

6. تطبيق Paste Keyboard (iOS) لوحة مفاتيح تسهل عملية النسخ واللصق، تتيح للمستخدمين تخزين الرسائل والمعلومات لاستخدامها لاحقًا.

يوفر التطبيق إمكانية تخزين نصوص متعددة يمكن الوصول إليها بسرعة عند الحاجة، مما يسهل كتابة الردود السريعة أو إدخال البيانات المتكررة. كما أن واجهته البسيطة تجعله سهل الاستخدام، مع خيار إزالة الإعلانات من خلال الشراء داخل التطبيق لمن يفضل تجربة خالية من الإعلانات.

7. تطبيق Blackmagic Camera (iOS) يحول الآيفون إلى كاميرا رقمية احترافية، مع تحكم متقدم في إعدادات التصوير.

يتيح التطبيق ضبط معدل الإطارات، زاوية الغالق، وتوازن اللون الأبيض، مما يمنح المستخدمين تجربة تصوير احترافية على هواتفهم. كما يدعم تسجيل فيديو بجودة 10 بت Apple ProRes حتى 4K، مع إمكانية التحميل المباشر إلى Blackmagic Cloud والتعاون على مشاريع DaVinci Resolve، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمصورين المحترفين وصناع المحتوى.

8. تطبيق Cartoon Face: AI Photo Editor (iOS) يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى رسوم كرتونية مميزة.

يمنح التطبيق المستخدمين القدرة على تحويل صورهم الشخصية إلى أنماط كرتونية مختلفة بفضل مجموعة متنوعة من الفلاتر والتأثيرات الفنية. كما أنه لا يقتصر على تحويل الصور فقط، بل يحسن من جودتها، مما يجعله أداة ممتعة لمحبي التصميم والتعديل. وبفضل واجهته البسيطة، يمكن لأي شخص استخدامه بسهولة.

تُقدم هذه التطبيقات المجانية الجديدة مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات التي تُحسن من تجربة المستخدم على الهواتف الذكية. سواء كنت تبحث عن تحسين صورك، تعزيز أمان حساباتك، أو حتى استكشاف السماء ليلاً، فإن هذه التطبيقات تستحق التجربة.