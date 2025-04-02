تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها في أحدث إطلالتها عليهم من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان قصير و ضيق باللون الاسود من دون أكممام سترابليس، ذات فتحة على شكل V عند الصدر، مع حذاء اسود عالي جداً ذات كعب عالي، إستعرضت رشاقتها من خلال هذه الإطلالة.

سباق الروبوتات البشرية يشتد بين واشنطن وبكين



أما من الناحية الجمالية فقد تركت تيا شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة تليق باللوك، و ظبقت لوجهها مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال ملامحها.



