فن ومشاهير

تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير

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  • تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير 1/9
  • تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير 2/9
  • تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير 3/9
  • تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير 4/9
  • تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير 5/9
  • تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير 6/9
  • تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير 7/9
  • تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير 8/9
  • تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير 9/9

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها في أحدث إطلالتها عليهم من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان قصير و ضيق باللون الاسود من دون أكممام سترابليس، ذات فتحة على شكل V عند الصدر، مع حذاء اسود عالي جداً ذات كعب عالي، إستعرضت رشاقتها من خلال هذه الإطلالة.

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أما من الناحية الجمالية فقد تركت تيا شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة تليق باللوك، و ظبقت لوجهها مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال ملامحها.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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