تيا ديب تسحرعيون محبيها بفستانها الأسود القصير

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ميرنا وليد - بيروت - سحرت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها في أحدث إطلالتها عليهم من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان قصير و ضيق باللون الاسود من دون أكممام سترابليس، ذات فتحة على شكل V عند الصدر، مع حذاء اسود عالي جداً ذات كعب عالي، إستعرضت رشاقتها من خلال هذه الإطلالة.
أما من الناحية الجمالية فقد تركت تيا شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة تليق باللوك، و ظبقت لوجهها مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال ملامحها.
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