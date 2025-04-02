شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إضافة شخص إلى دردشة جماعية على سيجنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح سيجنال حديث الساعة، ويتوفر سيجنال على نظامي أندرويد وiOS، بالإضافة إلى جميع أنظمة تشغيل سطح المكتب تقريبًا، بما في ذلك ويندوز وماك، ويمكنك تنزيل التطبيق عبر كتابة "سيجنال ماسنجر" في متجر تطبيقات جهازك، وبعد تثبيت التطبيق، أنشئ حسابًا باستخدام رقم هاتفك أو اسم مستعار.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في تثبيت سيجنال على هاتف أو جهاز كمبيوتر في مكان العمل، فتأكد من الحصول على موافقة جهة عملك؛ فبعض المؤسسات، مثل حكومة الولايات المتحدة، إما تشجع بشدة أو تمنع استخدام التطبيق تمامًا.

أنشئ مجموعة جديدة

- انقر على أيقونة الإنشاء أعلى الواجهة.

- اختر مجموعة جديدة.

- أضف مشاركين باختيار أسمائهم من قائمة جهات الاتصال، أو بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهاتف.

- سمِّ مجموعتك (وصورة شخصية إن شئت).

- إذا كانت محتوياتها حساسة، فقد ترغب في تفعيل ميزة الرسائل المختفية وتحديد مدة صلاحيتها.

كيفية إزالة شخص من دردشة المجموعة

لحسن الحظ، يُسهّل Signal إزالة شخص من سلسلة محادثات.

- افتح دردشة المجموعة وانقر على اسم المجموعة لعرض إعدادات الدردشة.

- ضمن "الأعضاء"، حدد اسم الشخص الذي تريد إزالته.

- انقر على "إزالة من المجموعة".

كيفية حذف الرسائل في دردشة جماعية على سيجنال

هل نجحتَ بطريقة ما في جميع الخطوات المذكورة أعلاه، وأضفتَ شخصًا لم يكن من المفترض أن تضاف إليه، وأرسلتَ معلوماتٍ كان من المحتمل ألا يطلع عليها شخصٌ غريب.

- اضغط مطولًا على الرسالة على هاتفك (أو مرّر مؤشر فقاعة الرسالة على سطح المكتب)،

- اختر "حذف".

- اختر "حذف للجميع".

الآن، تقلّ احتمالية مشاركة سجلّ حوادثك المدنية، وربما حتى الجنائية، مع مُبلّغٍ بارز، على سبيل المثال، بشكل قد يكون قابلًا للاكتشاف القانوني.