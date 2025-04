ميرنا وليد - بيروت - من المقرر أن يقوم المخرج العالمي ديفيد فينشر بصنع الجزء الثاني من فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" من بطولة النجم العالمي براد بيت وكتابة المخرج العالمي كوينتن تارانتينو.

مشروع الفيلم قيد الإعداد حالياً، وسيعود براد بيت بدور كليف بوث، وهو الدور الذي فاز به بجائزة الأوسكار عام 2020.

وحصل بيت على موافقة تارانتينو لعرض السيناريو على فينشر، والذي يركز على مغامرات كليف بوث اللاحقة.

يجمع براد بيت وديفيد فينشر أيضاً علاقة طويلة ومثمرة، حيث سبق لهما أن شاركا معاً في أفلام Se7en عام 1995، و Fight Club عام 1999، و The Curious Case of Benjamin Button عام 2008.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان ليوناردو دي كابريو سيعود بدور ريك دالتون، مع أن التصوير سيبدأ في أواخر الصيف.

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" يعود بجزء جديد بعد نجاحه الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.