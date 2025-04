تكنولوجيا: إصدار جديد من لعبة Mario Kart مع العديد من الألعاب لجهاز Switch 2 تعرف عليها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت نينتندو عن إضافة جديدة لسلسلة Mario Kart العريقة بعنوان Mario Kart World. والتي تبدو مألوفة مع لمسات جديدة مذهلة مثل التزلج على القضبان بأسلوب السكيت بورد وقفزات على الجدران. المسارات تبدو أكبر وأوسع مما رأيناه سابقًا، ولأول مرة يبدو أن هناك عالم مفتوح يربط بين السباقات، مع تغيرات في الطقس والتوقيت اليومي.

تقول Nintendo إنك تستطيع الخروج عن المسار وقيادة “في كل مكان تقريبًا”. ومع هذه المسارات الضخمة، سيضم Grand Prix 24 متسابقًا في سباق واحد. هذا تحديث ضخم يبدو مناسبًا، خاصة أن آخر لعبة Mario Kart صدرت في 2014 لـ Wii U وتم تحديثها لـ Switch الأصلي. ستصدر اللعبة مع Switch 2 في 5 يونيو.

ألعاب أخرى قادمة لـ Switch 2 تم الكشف عنها

استعرضت Nintendo مجموعة من الألعاب القادمة لـ Switch 2، منها Eldin Ring: Tarnished Edition، ولعبة جديدة بعنوان Drag x Drive تستخدم عناصر تحكم الفأرة في Switch 2 لرياضة متطرفة، بالإضافة إلى Hades II، Street Fighter 6، Split Fiction، Tony Hawk’s Pro Skater 3 +4، Hitman: World of Assassination، وDaemon x Machina.

تعمل Nintendo أيضًا على Hyrule Warriors: Age of Imprisonment بالتعاون مع Koei Tecmo، وستصدر هذا الشتاء بنفس أسلوب القتال في ألعاب Dynasty Warriors.

كما تطلق From Software لعبة حصرية لـ Switch 2 بعنوان The Duskbloods في 2026، تشبه Bloodborne من النظرة الأولى.

وربما أكبر لعبة أولية تم الكشف عنها اليوم بجانب Mario Kart World هي منصة ثلاثية الأبعاد جديدة بطولة Donkey Kong بعنوان Donkey Kong Bananza، تحمل أجواء مغامرات Mario ثلاثية الأبعاد لكن في سياق جديد كليًا.

بالإضافة لذلك أعلنت Nintendo أن خدمة Switch Online ستستضيف منصة كلاسيكية أخرى، وهي منصة العاب GameCube، مع مكتبة أولية تشمل The Legend of Zelda: Wind Waker، F-Zero GX، وSOULCALIBUR II. ولأول مرة في منصات Nintendo الكلاسيكية عبر Switch Online، ستعمل ألعاب GameCube بدقة أعلى من الإصدارات الأصلية.

بالإضافة إلى الألعاب المصممة خصيصًا لـ Switch 2، ستصدر Nintendo “إصدارات Switch 2” وهي اصدارات محسنة لعناوين مختارة مثل The Legend of Zelda: Breath of the Wild وTears of the Kingdom، مع دقة ومعدلات إطارات محسنة وميزات جديدة عبر تطبيق الهاتف المرافق، دون تحديد تكلفة الترقية بعد.

كما تحصل Kirby and the Forgotten Land على إصدار Switch 2 يضيف عالمًا جديدًا للاستكشاف، بينما سيكون لـ Metroid Prime 4: Beyond إصداران لـ Switch وSwitch 2، حيث يدعم إصدار Switch 2 تشغيل 4K بـ 60 إطارًا أو حتى 120 إطارًا بدقة أقل.

