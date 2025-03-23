تكنولوجيا: لينوفو عليها أن تزود Yoga 9 بشاشة OLED 4K أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت Lenovo تصميم جهاز Yoga 9 14 بالكامل العام الماضي، والآن يعتمد الجيل العاشر الجديد على معالجات Lunar Lake الأكثر كفاءة من Intel.

وبفضل شهادة Copilot+، أصبح الجهاز يوفر عمر بطارية أطول وضجيج مراوح أقل، رغم تراجع الأداء متعدد النوى مقارنة بالإصدار السابق، في حين يظل أداء النواة الواحدة والرسوميات جيدًا.

لكن المشكلة الأكبر تكمن في الشاشة، حيث تأتي وحدة الاختبار التي يبلغ سعرها 2,199 يورو بشاشة 4K OLED، وهو ما يبدو رائعًا نظريًا.

ومع ذلك، تستهدف Lenovo المستخدمين المبدعين، لكن مجرد دقة عالية لا تكفي لهذه الفئة. كان من الأفضل أن تدعم الشاشة ملفات تعريف ألوان احترافية مع تغطية دقيقة لمجال sRGB.

للأسف، فإن الجهاز مقيد بمساحة لون P3 فقط، مع انحرافات ألوان تتجاوز الحد المقبول. حتى بعد المعايرة اليدوية، لم تتحسن الدقة اللونية، مما يجعل هذه الشاشة غير مناسبة لتحرير الصور والفيديو بشكل احترافي، خلافًا لما تدعيه Lenovo في تسويقها. على العكس، توفر ASUS ملفات ألوان متقدمة حتى على شاشاتها الأرخص.

يمثل معدل التحديث نقطة ضعف أخرى، إذ تقتصر الشاشة على 60 هرتز، مما يجعل الحركات أقل سلاسة. بالمقابل، تأتي الشاشة الأرخص بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع أعلى في وضع SDR (500 نتس) وHDR (1100 نتس).

ومع ذلك، تعاني هذه اللوحة من تأثير محبب في الصورة، وهو أمر معروف من الجيل السابق، كما تفتقر أيضًا إلى ملفات الألوان المناسبة.

بشكل عام، يقدم Yoga 9 14 تجربة قوية، لكنه ليس الخيار الأمثل للمحترفين في تحرير الصور. إذا أرادت Lenovo التنافس في هذا المجال، فعليها تحسين دقة الألوان خاصة في طرازات 4K OLED.

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