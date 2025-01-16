شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لطرح الجيل التالى من CarPlay بمزايا استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاتزال Apple تخطط لطرح الجيل التالي من CarPlay، على الرغم من أنها فشلت في تحقيق هدفها الخاص بالإطلاق في عام 2024، فقد كشف تسريب حديث عن صور للجيل التالي من CarPlay، والتى تم حفظها فى قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبى الشهر الماضي.

وكانت Apple قد أعلنت بالفعل عن عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص لـ CarPlay الجديد، وتقدم هذه الصور نظرة تفصيلية على شاشات اختيار عناصر واجهة المستخدم، حيث يبدو نظام عناصر واجهة المستخدم في CarPlay من الجيل التالي مألوفًا جدًا، على غرار ما نراه على iOS وiPadOS.

وتتضمن بعض الخيارات المعروضة حتى الآن عنصر واجهة مستخدم Clock وتحديثات الطقس ومعاينة لحدث التقويم التالي، حيث تظهر جميعها بتنسيقات مربعة، ولكن يبدو أن هناك تخطيطات أخرى للاختيار من بينها أيضًا.

وتُظهر إحدى الشاشات أداة كبيرة مقسمة إلى نصفين، مع خريطة على اليسار وشريط تقدم التشغيل الآن على اليمين، ويظهر مثال آخر أداة بحجم مماثل، ولكن هذه المرة، مخصصة بالكامل لشاشة التشغيل الآن.

وتتطابق واجهة CarPlay 2، الى حد كبير مع نظام الأدوات الذكية المتوفرة بالفعل على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS، وهو ما يعد ميزة إضافية لمستخدمي Apple الذين اعتادوا عليه بالفعل، فبفضل الأدوات الذكية، يمكن للسائقين الوصول بسهولة إلى ما يحتاجون إليه أثناء القيادة، مما يجعل الأمور أكثر ملاءمة.