تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن الاصدار الجديد من سلسلة تلفاز The Frame Pro #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج خلال معرض CES 2025 عن إصدار جديد من تلفازها المُبتكر “The Frame” تحت اسم “The Frame Pro”، والذي يجمع بين التصميم الأنيق الذي يُشبه اللوحة الفنية وأداء تلفزيونات Neo QLED الرائدة من الشركة.

ولأول مرة، يأتي تلفاز The Frame مزودًا بلوحة Neo QLED المُتقدمة من سامسونج، والتي تشتهر بتقديم مستويات سطوع استثنائية وتباين دقيق وألوان نابضة بالحياة بفضل تقنية Quantum Mini LED. ويعني هذا أن The Frame Pro لن يُقدم فقط مظهرًا جماليًا فريدًا، بل سيُوفر أيضًا تجربة مشاهدة فائقة الجودة تُنافس أفضل تلفزيونات سامسونج.

يحتفظ The Frame Pro بتصميمه المُميز الذي يُشبه إطار اللوحات الفنية، مما يسمح له بالاندماج بسلاسة مع ديكور المنزل عند عدم استخدامه. ويمكن للمستخدمين عرض مجموعة واسعة من الأعمال الفنية الرقمية على الشاشة من خلال متجر Art Store، أو عرض صورهم الخاصة.

بالإضافة إلى لوحة Neo QLED، يأتي The Frame Pro مع العديد من التحسينات والميزات الجديدة على سبيل المثال طبقة مضادة للانعكاس تُقلل من الوهج والانعكاسات، مما يُحسّن تجربة المشاهدة في الغرف المُضيئة، وكذلك معدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 144 هرتز والذي يُوفر تجربة ألعاب أكثر سلاسة واستجابة، خاصة مع أجهزة الألعاب من الجيل الجديد.

بالاضافة للمعالج Neo Quantum 4K الذي يُعالج الصورة بذكاء لتحسين جودة الصورة وترقية المحتوى إلى دقة 4K.

السعر والتوافر: لم تُعلن سامسونج عن سعر The Frame Pro بعد، كما أن توفره في الأسواق لا يزال غير معروف

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