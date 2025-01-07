العدل الدولية: أيرلندا تقدمت بإعلان تدخل بقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية، أنّ سلطات أيرلندا تقدمت بإعلان تدخل بقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل استنادا للمادة 63 من النظام الأساسي.

وكانت العدل الدولية قد أصدرت أواخر كانون الثاني 2024 حكما أوليا في القضية، إذ أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.

كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.

وفي أيار الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.

وبعد تقديم جنوب أفريقيا الدعوى، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لجهات ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.