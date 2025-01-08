"التايمز": ترامب سيبقي على المسؤولين في البنتاغون الذين يستطيعون إثبات ولائهم له

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر دفاعية، أن "الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب سيبقي على المسؤولين في البنتاغون الذين يستطيعون إثبات ولائهم له".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، "أننا سنقوم بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا"، مشيرًا إلى أنّه "يتعين على المكسيك أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلادنا".

وقال ترامب الذي من المقرر أن يتم تنصيبه رئيسًا لأميركا في 20 كانون الثاني الحالي: "سنفرض تعريفات جمركية صارمة للغاية على المكسيك وكندا".

إلى ذلك، شدد ترامب على أنّه "إذا لم يعد الأسرى (في غزة) قبل موعد تسلمي السلطة فإن جحيما سيندلع في الشرق الأوسط"، وسبق وأن صرّح ترامب بذلك في أوقات سابقة.