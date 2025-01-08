شرطة ويستمنستر: إغلاق الطرق في محيط شارعي ريجنت ونيو بيرلينغتون والتحقيق جار بشأن مركبة مشبوهة

أعلنت شرطة ويستمنستر، عن "إغلاق الطرق في محيط شارعي ريجنت ونيو بيرلينغتون والتحقيق جار بشأن مركبة مشبوهة"، لافتةً الى أن "الضباط نفذوا عددا من التفجيرات المتحكم فيها كإجراء احترازي".

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