وزير التربية: غدا يوم تدريس عادي في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي في بيان، ان "يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة "، لافتا إلى ان "الإجراءات الأمنية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية محصورة في محيط المجلس النيابي فقط ، وان لا داعي لتعطيل الدراسة ".

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