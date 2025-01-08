بطولة فرنسا: الحارس الدولي سامبا ينتقل من لنس إلى رين

الرياص - اسماء السيد - ليل : وقّع الحارس الدولي بريس سامبا عقدا مع رين بطل كأس فرنسا لكرة القدم ثلاث مرات، قادما من لنس حتى 2029، وفقا لما أعلنه الناديان الأربعاء.

ويغادر قائد لنس الذي يحتل المركز السابع في الدوري، بعمر الـ30 عاما، بعد موسمين ونصف أعاد فيهما إطلاق مسيرته إلى درجة استدعائه إلى المنتخب حيث لعب ثلاث مباريات، منتقلا إلى لنس صاحب المركز الثالث عشر.

وكانت الصفقة متوقعة منذ أسابيع، نتيجة لإرادة الحارس في مغادرة لنس، بعد أشهر عدة من مغادرة المدرب الذي شارك معه في كل شيء، فرانك إيز.

تحت إشراف إيز، كان سامبا الحاجز الأخير في دفاع قوي، ضمن فريق أنهى الدوري بشكل مفاجئ في المركز الثاني في الموسم ما قبل الماضي، حاجزا مقعدا في دوري الأبطال.

في رين، سيلتقي بالمدير العام السابق لنادي لنس أرنو بوي، عضو آخر في الثنائي الذي جلب شهرة للنادي في السنوات الأخيرة، وكذلك زميله السابق العاجي سيكو فوفانا الذي كان يرتدي شارة القيادة قبله.

ويبدو أن رين يرغب في المنافسة والعودة إلى المراكز المؤهلة للمسابقة الأوروبية، بعد تعزيز صفوفه بفوفانا القادم من النصر السعودي، ثم سامبا بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

ومن المتوقع أن يدفع قدوم سامبا، إلى رحيل المخضرم ستيف ماندادا (39 عاما)، الحارس الأساسي الحالي.

وقال بوي في البيان الصحافي للنادي "بعيدا عن كونه لاعبا دوليا، فإن عقليته التي تركز على الأداء والفوز هي إضافة كبيرة للنادي. قيادته، خبرته وموهبته ستساهم في تطوير طموحاتنا".