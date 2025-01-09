شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لم أعترض على تولى حسام حسن تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى السابق، أنه لم يعترض على تعين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر أثناء تواجده بالجبلاية.

وعن عدم حضوره المؤتمر الصحفى لتقديم العميد قال: "كنت أعانى من كورونا لمدة 20 يوما، ولم أحضر إلى مقر الاتحاد عقب الانتهاء من المشاركة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار".

وأوضح حازم إمام خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى محمد الليثى، قائلا: "أثناء تواجدى في مجالس الإدارات في الاتحاد المصرى لكرة القدم لم أعترض على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، ولا أعلم من يروج إلى هذه الشائعات وعلى العكس قمت بدعمه منفردا أثناء تواجدى في مجلس إدارة الزمالك لقيادة الفريق الأبيض عام 2010".

وأشار حازم إمام إلى أن مرتب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السابق 140 ألف يورو فقط، وكان يتقاضى قبل القدوم إلى مصر ضعف هذا الراتب.

وتعجب حازم إمام من هجوم جمهور الأهلى على محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأحمر، بينما تصرفات إمام عاشور تضع مجلس الإدارة في موقف محرج للغاية بسبب تصرفاته.

واختتم حازم إمام حديثة قائلا: "السويسرى كولر المدير الفني لفريق الأهلى أخطأ برحيل أحمد عبد القادر وعدم الاعتماد على الجنوب أفريقى بيرسى تاو في التشكيل الأساسى للفريق الأحمر الفترة الماضية، رغم امتلاك الثنائى إمكانيات عالية على المستوى الفنى".