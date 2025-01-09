شكرا لمتابعة خبر عن سعودية تبتكر تقنية لعلاج سرطان الثدي باستخدام الخلايا الجذعية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت باحثة سعودية في ابتكار تقنية جديدة لعلاج سرطان الثدي باستخدام الخلايا الجذعية.

وقالت كبير الباحثين بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هدى الخلف في حديثها لقناة العربية:” أن التقنية ستستعمل الخلايا الجذعية لـ إعادة وظيفة العضو المتأثر من سرطان الثدي أو العلاجات الكيماوية .”

وأوضحت هدى أن هذه التقنية يتم بها تحويل الخلايا الطلائية إلى خلايا جذعية، تسمى خلايا ذاتية المنشأ لأنها من نفس المرأة، لإنتاج خلايا قادرة على إعادة وظيفة العضو.

وأفادت بأنه سيتم استعمال هذه التقنية في سرطانات أخرى كسرطان الرحم والقولون وعلاجات السكري وغيره .

وأكدت أنه تم التعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ لتطبيق هذه التقنية وإجراء التجارب السريرية اللازمة لإثبات أمانها .