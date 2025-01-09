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تجمد المياه في النماص بسبب البرودة الشديدة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهدت قرية ربوع السرو بمحافظة النماص اليوم الخميس انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة؛ تسبب في تجمد المياه وتحولها إلى ثلوج .

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص انخفاض درجة الحرارة في القرية إلى دون الصفر مما أدى إلى تجمد المياه على الأسطح .

وتشهد مناطق واسعة من المملكة هذه الأيام تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال، متسببةً في انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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