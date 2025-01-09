شكرا لمتابعة خبر عن تجمد المياه في النماص بسبب البرودة الشديدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت قرية ربوع السرو بمحافظة النماص اليوم الخميس انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة؛ تسبب في تجمد المياه وتحولها إلى ثلوج .

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص انخفاض درجة الحرارة في القرية إلى دون الصفر مما أدى إلى تجمد المياه على الأسطح .

وتشهد مناطق واسعة من المملكة هذه الأيام تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال، متسببةً في انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي.