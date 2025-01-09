شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يفوز بلقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا” عام 2024.

وحصل ولي العهد على 16998 صوت من أصل 31166، وهو ما يعادل 54.54% من نسبة عدد المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في 23 ديسمبر الماضي واستمر حتى نهاية يوم الثامن من يناير الحالي.

وتعمل هذه النتيجة على احتفاظ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالصدارة للعام الرابع على التوالي.