شكرا لمتابعة خبر عن هوشة مضحكة بين رجلين بسبب أن أحدهما كان يحدق في الآخر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، لهوشة بين رجلين بسبب أن أحدهما كان يحدق في الآخر .

وأظهر المقطع: أحد الرجلين توقف ليتحدث مع الشخص الأخر الذي كان يحدق به ليعرف السبب وراء ذلك، وقال له لماذا تُحدق بي بغيتني أنت ليرد عليه الأخر: فاضي أنت .

ولاقى المقطع انتشار واسع على مواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلاً: وإذا ناظر عادي أمكن مشبه عليك ياساتر والثاني بعد كان قال سلامتك وانتهينا .