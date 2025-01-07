تكنولوجيا: MSI تكشف النقاب عن تشكيلة حواسيب محمولة جديدة بمعالجات NVIDIA GeForce RTX 50 في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - (لاس فيجاس، الولايات المتحدة) – MSI، علامة تجارية رائدة عالميًا في مجال الحواسيب المحمولة المتميزة، حافظت على تميزها من خلال التركيز على الجماليات الفاخرة والأداء الفائق والتكنولوجيا المبتكرة. واليوم، تفخر MSI بكشف النقاب عن أحدث تشكيلة من الحواسيب المحمولة المجهزة بمعالجات NVIDIA® GeForce RTX™ 50 للحواسيب المحمولة والمقترنة بأحدث معالجات Intel® Core™ Ultra من السلسلة الثانية و AMD Ryzen™ 9000 و AMD Ryzen™ AI 300 في معرض CES 2025. أعلنت MSI عن إصدار Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth الحصري، والذي يتميز بتصميم تنين مرسوم يدويًا مع نقوش رونية نوردية تمزج بين الأساطير النوردية وأداء الألعاب الفائق. وتُقدم سلاسل Titan و Raider و Vector المُحدثة مواصفات عالية المستوى لمن يسعون وراء الأداء الاستثنائي.

تُناسب تشكيلة سلسلة Stealth مع حواسيب Copilot+ التي تتميز بمعالجات AMD Ryzen™ AI 300 المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمين الذين يبحثون عن حواسيب محمولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت MSI عن سلسلتي Crosshair و Pulse عالية الأداء مع أحدث معالجات NVIDIA GeForce RTX 50، مما يوفر للمستخدمين خيارات متنوعة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الأداء. ومع حلول الذكاء الاصطناعي الحصرية وتصميمات التبريد المبتكرة، تواصل MSI تقديم أفضل تجربة للمستخدم، جامعة بين التكنولوجيا المتطورة والأداء الاستثنائي.

صرح Eric Kuo، نائب الرئيس التنفيذي و المدير العام ل NB BU في MSI: “يسعدنا الإعلان عن مجموعة متنوعة من تشكيلة حواسيب MSI المحمولة الجديدة والمبتكرة للمستخدمين النهائيين، مما يضمن تلبية احتياجاتهم سواء كانوا يبحثون عن أداء استثنائي أو ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع أحدث تشكيلة لدينا، تواصل MSI إعادة تعريف الابتكارات، مما يضمن وجود حاسب محمول من MSI جاهز دائمًا لتمكين رحلتك.”

إطلاق العنان للجيل التالي من أداء الألعاب والذكاء الاصطناعي مع معالجات NVIDIA GeForce RTX 50

تعمل معالجات GeForce RTX™ 50، المدعومة بمعمارية NVIDIA Blackwell، على تقديم إمكانات ثورية للاعبين والمبدعين. ومع ما تتمتع به من قدرة هائلة على معالجة الذكاء الاصطناعي، تُتيح سلسلة RTX 50 تجارب جديدة ورسومات واقعية من مستوى متقدم. ضاعف الأداء مع تقنية NVIDIA DLSS 4، وأنشئ صورًا بسرعة غير مسبوقة، وأطلق العنان لإبداعك مع NVIDIA Studio. بالإضافة إلى ذلك، تمتع بالوصول إلى خدمات NVIDIA NIM الدقيقة – نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تتيح للمتحمسين والمطورين بناء مساعدين ووكلاء وأنظمة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أداء فائق على الأنظمة التي تدعم NIM.

حواسيب MSI المحمولة عالية الأداء مدعومة بمعالجات Intel® Core Ultra من السلسلة الثانية و AMD Ryzen™ AI 300 / Ryzen 9000 لأداء استثنائي في الألعاب والذكاء الاصطناعي

تتميز تشكيلة حواسيب MSI المحمولة الشاملة عالية الأداء بمعالجات Intel® Core Ultra 200HX و 200H، والتي تأتي بتصميم يصل إلى 24 نواة ووحدة معالجة عصبية NPU مدمجة للذكاء الاصطناعي، مما يحقق زيادة في الأداء تصل إلى 15% مقارنة بالأجيال السابقة. كما تقدم MSI تشكيلة متنوعة من الحواسيب المحمولة المدعومة بمعالجات AMD، بما في ذلك معالج Ryzen™ 9955HX3D من سلسلة AMD Ryzen™ 9000 HX، مما يمنح اللاعبين ميزة كبيرة وتجربة ألعاب محسنة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن تشكيلة AMD الجديدة معالجات Ryzen™ AI 300، التي تُقدم وحدة معالجة عصبية من الجيل التالي مع ما يصل إلى 50 TOPS من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وبفضل كفاءتها المتطورة، تُعد هذه المعالجات مثالية للمستخدمين الذين يركزون على الأداء والاستدامة.

ابتكارات ثورية لتعزيز الأداء وتجربة المستخدم

تقدم MSI تصميمًا حراريًا جديدًا للتبريد، يتميز بأنبوب حراري مبتكر لوحدة التخزين SSD. ويعمل نظام تبريد SSD هذا على خفض درجة الحرارة القصوى لمحركات أقراص PCIe Gen 5 SSD بنسبة تصل إلى 10 درجات مئوية. ويضمن ذلك أداءً مستقرًا وسرعات عالية مستدامة ونقلًا موثوقًا للبيانات، حتى في ظل أعباء العمل الثقيلة. ولرفع مستوى أداء التخزين بشكل أكبر، تقدم MSI تقنية Super RAID 5، التي تجمع بين محركات أقراص SSD من الجيل الخامس والجيل الرابع لتحقيق سرعة قراءة مذهلة تصل إلى 18000 ميجابايت / ثانية، مما يضمن الوصول السلس للبيانات وأوقات تحميل سريعة للغاية للتطبيقات الأكثر تطلبًا.

كما تعلن MSI عن أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو MSI AI Robot. تم تطوير هذا المساعد الذكي المتطور بالتعاون مع NVIDIA، وهو يدمج نموذج لغة صغير يتم نشره محليًا مباشرة في النظام. وباستخدام AI Robot، يمكن للمستخدمين التحكم في أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بهم من خلال الأوامر باللغة الطبيعية، حتى بدون اتصال بالإنترنت، مما يوفر طريقة أكثر سهولة لإعداد وإدارة أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بهم. وإلى جانب تقنية AI Noise Cancellation Pro و AI Engine، تعمل مجموعة الذكاء الاصطناعي الشاملة من MSI على تعزيز وظائف الحاسب المحمول، مما يجعله أكثر ذكاءً وسهولة في التحكم، ويقدم تجربة مستخدم مُحسنة.

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth: هيمنة مصقولة بالتنين

تقدم MSI الإصدار المحدود Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth، المستوحى من مرونة الأساطير النوردية. يتميز بتصميم جديد مذهل مع زخارف تنين مرسومة يدويًا ونقوش رونية نوردية، ويمزج بين الفن والأداء المتطور. تم رسم التنين ثلاثي الأبعاد وخاتم التنين على مسند راحة اليد بدقة يدويًا، مع دمج عناصر الأساطير النوردية مثل العوالم التسعة ورموز الرونية لتحقيق لمعان معدني متطور وملمس دقيق ولمسة نهائية مستوحاة من الطراز العتيق.

سلاسل Titan / Raider / Vector / Stealth: القوة الجديدة كليًا

قامت MSI بترقية تشكيلة الحواسيب المحمولة عالية الأداء، بما في ذلك سلاسل Titan و Raider و Vector و Stealth، والتي تأتي الآن بخيارات شاشة 18 بوصة لتقديم أداء مُحسّن وتجربة أكثر إثارة. ومع تزويدها بمعالجات تصل إلى NVIDIA GeForce RTX 5090 للحواسيب المحمولة، توفر هذه الحواسيب المحمولة أداءً على مستوى الحواسيب المكتبية معززًا بإمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وبفضل تقنية MSI’s OverBoost Ultra، تُقدم سلسلة Titan ما يصل إلى 270 واط من إجمالي طاقة النظام، بينما توفر سلسلتا Raider و Vector 260 واط. وتدعم هذه الحواسيب المحمولة Thunderbolt 5 وذاكرة DDR5-6400، وهي تضمن أداءً من الدرجة الأولى واتصالاً فائق السرعة وتعدد مهام سلس للمستخدمين المتميزين.

تتميز سلسلة Stealth بمعالجات AMD Ryzen™ AI 300 مع شهادة Copilot+ PC، مما يوفر أداءً متطورًا محسنًا لمهام الذكاء الاصطناعي. وبفضل هيكل Mg-Al الأنيق، تجمع سلسلة Stealth بين الأناقة والمتانة، مع تميز Stealth 18 بكونه أخف حاسب محمول مقاس 18 بوصة في السوق. قامت MSI أيضًا بترقية سلسلتي Crosshair و Pulse، وهي مزودة الآن بمعالجات تصل إلى NVIDIA GeForce RTX 5070 للحواسيب المحمولة، مما يوفر مجموعة أوسع من الخيارات التي تقدم أداءً قويًا للمستخدمين ذوي الاحتياجات المتنوعة.

Venture/ VenturePro: تشكيلة أعمال وإنتاجية جديدة قوية ومتينة

لتعزيز الإنتاجية بشكل أكبر، تقدم MSI تشكيلة الأعمال والإنتاجية الجديدة – سلسلة Venture/VenturePro، وهي تشكيلة متنوعة قوية متوفرة بأحجام من 14 إلى 17 بوصة. تم تصميم سلسلة VenturePro للمحترفين والمبدعين، وهي مزودة بمعالجات قوية وأحدث معالجات الرسومات المنفصلة من NVIDIA. وبفضل تصميم التبريد المتفوق، توفر هذه الحواسيب المحمولة أداءً أعلى وأكثر استقرارًا مع الحفاظ على مستويات أقل من الحرارة والضوضاء. وتسمح إمكانياتها عالية الأداء للمحترفين بإدارة مهام الإبداع الخفيفة بسهولة وإنجاز مشاريع العمل المختلفة بكفاءة، مما يجعلها أداة موثوقة لتعزيز الإنتاجية. توفر سلسلة VenturePro أيضًا تعزيزًا حصريًا للبطارية لمدة 4-5 ساعات إضافية من الإنتاجية، مما يضمن الإنتاجية أينما كنت.

اليكم كافة طرازات الأجهزة الجديدة:

اسم الطراز Titan 18 HX AI A2XWJG / A2XWIG المعالج معالج Intel® Core™ Ultra 9 275HX نظام التشغيل Windows 11 Home / Windows 11 Pro

(تنصح MSI باستخدام Windows 11 Pro للأعمال.) الشرائح Intel® HM870 الذاكرة DDR5، منفذين، تصل إلى 96 جيجابايت الشاشة 18 بوصة UHD+ (3840×2400)، نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، MiniLED، معدل تحديث 120 هرتز، 100% DCI-P3 (نموذجي)، معتمدة من VESA DisplayHDR™ 1000، لوحة IPS كرت الشاشة كرت الشاشة NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 بذاكرة 24 جيجابايت GDDR7 (A2XWJG)

كرت الشاشة NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 بذاكرة 16 جيجابايت GDDR7 (A2XWIG) منافذ التخزين 1 x NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen5 x4

3 x NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen4 x4 لوحة المفاتيح لوحة مفاتيح ألعاب ميكانيكية Cherry لكل مفتاح إضاءة RGB من SteelSeries مع مفتاح Copilot الصوت 6 مكبرات صوت من تصميم Dynaudio (4 مكبرات صوت 2 واط + 2 مضخم صوت 2 واط)

1 x مقبس صوت مُركب

Nahimic 3 Audio Enhance

جاهز للصوت عالي الدقة منافذ USB 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™ / Power Delivery 3.1)

3 x USB 3.2 Gen2 Type-A قارئ البطاقات 1 x قارئ بطاقات ذاكرة SD Express مخرج الفيديو 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™ / Power Delivery 3.1)

1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) الاتصالات Gigabit Ethernet (تصل إلى 2.5 جيجابت / ثانية) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750، Bluetooth v5.4 كاميرا الويب IR FHD (30 إطارًا في الثانية @ 1080 بكسل) مع HDR و 3D Noise Reduction+ (3DNR+) الأمان وحدة النظام الأساسي الموثوقة للبرامج الثابتة (fTPM) 2.0 / كاميرا ويب IR / غطاء كاميرا الويب / قفل Kensington البطارية 4 خلايا، ليثيوم بوليمر، 99.9 واط ساعي محول الطاقة 400 واط الأبعاد 404 (عرض) × 307.5 (عمق) × 24 ~ 32.05 (ارتفاع) مم الوزن 3.6 كجم

اسم الطراز Raider 18 HX AI A2XWJG / A2XWIG المعالج معالج Intel® Core™ Ultra 9 275HX نظام التشغيل Windows 11 Home / Windows 11 Pro

(تنصح MSI باستخدام Windows 11 Pro للأعمال.) الشرائح Intel® HM870 الذاكرة DDR5، منفذين، تصل إلى 96 جيجابايت الشاشة 18 بوصة UHD+ (3840×2400)، نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، MiniLED، معدل تحديث 120 هرتز، 100% DCI-P3 (نموذجي)، معتمدة من VESA DisplayHDR™ 1000، لوحة IPS كرت الشاشة كرت الشاشة NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 بذاكرة 24 جيجابايت GDDR7 (A2XWJG)

كرت الشاشة NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 بذاكرة 16 جيجابايت GDDR7 (A2XWIG) منافذ التخزين 1 x NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen5 x4

1 x NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen4 x4 لوحة المفاتيح لوحة مفاتيح ألعاب لكل مفتاح إضاءة RGB من SteelSeries مع مفتاح Copilot الصوت 6 مكبرات صوت من تصميم Dynaudio (4 مكبرات صوت 2 واط + 2 مضخم صوت 2 واط)

1 x مقبس صوت مُركب

Nahimic 3 Audio Enhance

جاهز للصوت عالي الدقة منافذ USB 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™ / Power Delivery 3.1)

3 x USB 3.2 Gen2 Type-A قارئ البطاقات 1 x قارئ بطاقات ذاكرة SD Express مخرج الفيديو 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™ / Power Delivery 3.1)

1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) الاتصالات Gigabit Ethernet (تصل إلى 2.5 جيجابت / ثانية) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750، Bluetooth v5.4 كاميرا الويب IR FHD (30 إطارًا في الثانية @ 1080 بكسل) مع HDR و 3D Noise Reduction+ (3DNR+) الأمان وحدة النظام الأساسي الموثوقة للبرامج الثابتة (fTPM) 2.0 / قارئ بصمة / كاميرا ويب IR / غطاء كاميرا الويب / قفل Kensington البطارية 4 خلايا، ليثيوم بوليمر، 99.9 واط ساعي محول الطاقة 400 واط الأبعاد 404 (عرض) × 307.5 (عمق) × 24 ~ 32.05 (ارتفاع) مم الوزن 3.6 كجم اسم الطراز Raider 18 HX AI A2XWJG / A2XWIG المعالج معالج Intel® Core™ Ultra 9 275HX نظام التشغيل Windows 11 Home / Windows 11 Pro

(تنصح MSI باستخدام Windows 11 Pro للأعمال.) الشرائح Intel® HM870 الذاكرة DDR5، منفذين، تصل إلى 96 جيجابايت الشاشة 18 بوصة UHD+ (3840×2400)، نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، MiniLED، معدل تحديث 120 هرتز، 100% DCI-P3 (نموذجي)، معتمدة من VESA DisplayHDR™ 1000، لوحة IPS كرت الشاشة كرت الشاشة NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 بذاكرة 24 جيجابايت GDDR7 (A2XWJG)

كرت الشاشة NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 بذاكرة 16 جيجابايت GDDR7 (A2XWIG) منافذ التخزين 1 x NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen5 x4

1 x NVMe M.2 SSD بواسطة PCIe Gen4 x4 لوحة المفاتيح لوحة مفاتيح ألعاب لكل مفتاح إضاءة RGB من SteelSeries مع مفتاح Copilot الصوت 6 مكبرات صوت من تصميم Dynaudio (4 مكبرات صوت 2 واط + 2 مضخم صوت 2 واط)

1 x مقبس صوت مُركب

Nahimic 3 Audio Enhance

جاهز للصوت عالي الدقة منافذ USB 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™ / Power Delivery 3.1)

3 x USB 3.2 Gen2 Type-A قارئ البطاقات 1 x قارئ بطاقات ذاكرة SD Express مخرج الفيديو 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™ / Power Delivery 3.1)

1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) الاتصالات Gigabit Ethernet (تصل إلى 2.5 جيجابت / ثانية) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750، Bluetooth v5.4 كاميرا الويب IR FHD (30 إطارًا في الثانية @ 1080 بكسل) مع HDR و 3D Noise Reduction+ (3DNR+) الأمان وحدة النظام الأساسي الموثوقة للبرامج الثابتة (fTPM) 2.0 / قارئ بصمة / كاميرا ويب IR / غطاء كاميرا الويب / قفل Kensington البطارية 4 خلايا، ليثيوم بوليمر، 99.9 واط ساعي محول الطاقة 400 واط الأبعاد 404 (عرض) × 307.5 (عمق) × 24 ~ 32.05 (ارتفاع) مم الوزن 3.6 كجم >