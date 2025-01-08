تكنولوجيا: Razer Project Arielle: كرسي ألعاب مبتكر مزود بوظائف التدفئة والتبريد المدمجة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Razer لا تتوقف عن ابتكار أفكار غريبة في مجال كراسي الألعاب. بعد أن قدمت Razer Freyja جهاز استشعار ردود الفعل اللمسية، ورفعت مشروع كارول مستوى الأداء بإدخال نظام صوتي 7.1، ها هي الآن تكشف عن مشروعها الجديد Razer Project Arielle، أول كرسي ألعاب مزود بتقنية التبريد النشط في العالم.

يعمل Project Arielle باستخدام مروحة خالية من الشفرات، مما يتيح لك التحكم في درجة حرارة الكرسي عبر لوحة اللمس في مسند الذراع. يمكن للكرسي تسخين أو تبريد المقعد حسب حاجتك، حيث يصل إلى درجة حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، مما يجعله مثالياً للمناطق الباردة.

تستفيد تقنية Razer في هذا الكرسي من مبادل حراري مدمج مشابه لتكنولوجيا Razer Fujin Pro. ومع ذلك، يتطلب الكرسي مصدر طاقة خاص للعمل، لكن التفاصيل حول هذه النقطة لا تزال غير واضحة.

ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلة التطوير، إلا أن الحاضرين في معرض CES 2025 يمكنهم تجربته مباشرة في جناح Razer.

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