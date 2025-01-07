تكنولوجيا: Alienware تعيد إحياء حواسيب Area-51 المحمولة الشهيرة بأداء قوي وتصميمات مستقبلية #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell عن أجهزة جديدة من عائلة Alienware وتحديداً عودة سلسلة Area-51 الشهيرة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، وذلك خلال فعاليات معرض CES 2025. تُعتبر Area-51 بمثابة عودة إلى الجذور بالنسبة للشركة، حيث تُقدم أجهزة فائقة الأداء بتصاميم مُبتكرة.

تتوفر هذه الأجهزة بحجمين للشاشة، 16 و 18 بوصة، وتتميز بتصميم صناعي جديد كليًا، مع لمسات تصميمية مُشابهة لأجهزة x14 و x16 الحالية. تأتي الأجهزة بلون أزرق مائل للخضرة لامع، مع تأثيرات إضاءة Aurora مُدمجة في الجزء الخلفي لإضفاء مظهر جذاب. كما تتضمن إضاءة RGB قابلة للتخصيص في الداخل، بما في ذلك خلف لوحة اللمس ولوحة المفاتيح.

الخاصية الأكثر تميزًا في هذه الأجهزة هي وجود نافذة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass في الجزء السفلي، مع فتحة تهوية مُدمجة لتحسين تدفق الهواء وإظهار المكونات الداخلية. تدّعي الشركة أن التصميم الحراري الجديد يُحسن تدفق الهواء بنسبة 35% ويُقلل الضوضاء بنسبة 15% مقارنةً بالأجيال السابقة. كما تم اعتماد تصميم جديد للمفصلة لإخفاء المكونات الخارجية مع الحفاظ على سهولة الوصول والثبات.

من ناحية المواصفات، تُقدم أجهزة Area-51 الجديدة أداءً فائقًا بفضل معالجات Intel Core Ultra 9 275HX، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 جيجابايت (بسرعة 7200 ميجاهرتز، وهي الأعلى في أجهزة Alienware حتى الآن)، وسعة تخزين SSD من نوع PCIe Gen 5 تصل إلى 12 تيرابايت، وبطاقات رسومات NVIDIA RTX 5090 من الجيل التالي. تدعم هذه الأجهزة قوة رسومات تصل إلى 175 واط، بالإضافة إلى 105 واط مُخصصة للمعالج.

يبدأ سعر النماذج عالية المواصفات من 3199 دولارًا، بينما ستتوفر نماذج “المتوسطة” بأسعار تبدأ من 1999 دولارًا في وقت لاحق من الربع الأول.

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