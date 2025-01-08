شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الإسباني يبحثان المستجدات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. المستجدات الإقليمية سبق وتلقى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي.

وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.