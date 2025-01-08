شكرا لقرائتكم خبر عن «وساطة كابيتال»: صندوق الواحة ريت يوقع عقدا مع «أبنياتي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) بصفتها مدير صندوق الواحة ريت توقيع عقد صيانة مع شركة أبنياتي للاستثمار (مملوكة لطرف ذو علاقة).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لتقديم خدمات الصيانة لمركز شهد التجاري ومبنى النخيل السكني وذلك لمدة سنة واحدة تنتهي في يناير2026 م.
وأضافت أن إجمالي قيمة العقد 289.8 ألف ريال، التي تمثل ما نسبته 1.45% من إجمالي إيرادات الصندوق بناءً على القوائم المالية المدققة الصادرة نهاية عام 2023م.
وذكرت أن الأثر الناتج عن وقوع الحدث: تحسين خدمات المبنى وزيادة الكفاءة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لتقديم خدمات الصيانة لمركز شهد التجاري ومبنى النخيل السكني وذلك لمدة سنة واحدة تنتهي في يناير2026 م.
وأضافت أن إجمالي قيمة العقد 289.8 ألف ريال، التي تمثل ما نسبته 1.45% من إجمالي إيرادات الصندوق بناءً على القوائم المالية المدققة الصادرة نهاية عام 2023م.
وذكرت أن الأثر الناتج عن وقوع الحدث: تحسين خدمات المبنى وزيادة الكفاءة.