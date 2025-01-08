شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر 750 مليون ريال في صندوق «"أس بي دي آر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارة الأصول "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز" التابعة لـ"ستيت ستريت كوربريشن"، اليوم أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر 750 مليون ريال، ما يعادل (200 مليون دولار)، في صندوق المؤشرات المتداولة "أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات" الذي تم إطلاقه مؤخراً، وتديره الشركة.
ويتزامن الاستثمار الجديد للصندوق، مع سعي العديد من المستثمرين الدوليين للاستثمار في المملكة وسوقها المالية التي تشهد نضجاً ونمواً كبيرين، مدعومة بالتحولات والإنجازات التي تشهدها المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
ويعد صندوق "أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات" أول صندوق استثمار للمؤشرات المتداولة في المملكة للدخل الثابت يتم طرحه في أوروبا، وتم إدراجه في بورصتي لندن، وإكسيترا الألمانية.
ويتتبع الصندوق "مؤشر جي بي مورغان المجمع للسوق السعودية،" ويوفر فرص الاستثمار والمتابعة للسندات الحكومية وشبه الحكومية سواء المقومة بالريال أو الدولار؛ بما في ذلك الصكوك.
ويعد إطلاق وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة خطوة مهمة في سياق جهود صندوق الاستثمارات العامة لتمكين وصول دولي أكبر إلى السوق المالية السعودية، مع فرص لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وسيتاح صندوق المؤشرات المتداولة " أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات" للمستثمرين في النمسا والدنمارك وفرنسا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
وقال يزيد الحميد نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة صنع الفرص وتمكين الوصول إلى أسواق رأس المال المتنوعة في المملكة".
وأضاف: "يجسد الاستثمار في أول صندوق سعودي للدخل الثابت مدرج دولياً التزام صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز عمق أسواق رأس المال السعودية، مع جذب المستثمرين وتعزيز الشراكات بين مختلف مراكز المال العالمية ".
وقال يي هسين هونج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة " ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز": "يسعدنا للغاية رؤية مستوى الالتزام الكبير من صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في صندوق المؤشرات المتداولة ’أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات".
وأضاف: "يأتي إطلاق هذا الصندوق الأول من نوعه ضمن توجهاتنا لتوفير فرص مبتكرة وجاذبة للمستثمرين. وبدورنا نتشرف بالمساهمة في التطور الاقتصادي للمملكة، وتعزيز وصول المستثمرين الأوروبيين إليها".
أول صندوق سعودي ثابت الدخليعد الصندوق الجديد هو أول صندوق سعودي ثابت الدخل للمؤشرات المتداولة يتم إدراجه في أوروبا.
ويتزامن الاستثمار الجديد للصندوق، مع سعي العديد من المستثمرين الدوليين للاستثمار في المملكة وسوقها المالية التي تشهد نضجاً ونمواً كبيرين، مدعومة بالتحولات والإنجازات التي تشهدها المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
ويعد صندوق "أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات" أول صندوق استثمار للمؤشرات المتداولة في المملكة للدخل الثابت يتم طرحه في أوروبا، وتم إدراجه في بورصتي لندن، وإكسيترا الألمانية.
ويتتبع الصندوق "مؤشر جي بي مورغان المجمع للسوق السعودية،" ويوفر فرص الاستثمار والمتابعة للسندات الحكومية وشبه الحكومية سواء المقومة بالريال أو الدولار؛ بما في ذلك الصكوك.
ويعد إطلاق وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة خطوة مهمة في سياق جهود صندوق الاستثمارات العامة لتمكين وصول دولي أكبر إلى السوق المالية السعودية، مع فرص لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وسيتاح صندوق المؤشرات المتداولة " أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات" للمستثمرين في النمسا والدنمارك وفرنسا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
وقال يزيد الحميد نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة صنع الفرص وتمكين الوصول إلى أسواق رأس المال المتنوعة في المملكة".
وأضاف: "يجسد الاستثمار في أول صندوق سعودي للدخل الثابت مدرج دولياً التزام صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز عمق أسواق رأس المال السعودية، مع جذب المستثمرين وتعزيز الشراكات بين مختلف مراكز المال العالمية ".
وقال يي هسين هونج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة " ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز": "يسعدنا للغاية رؤية مستوى الالتزام الكبير من صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في صندوق المؤشرات المتداولة ’أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات".
وأضاف: "يأتي إطلاق هذا الصندوق الأول من نوعه ضمن توجهاتنا لتوفير فرص مبتكرة وجاذبة للمستثمرين. وبدورنا نتشرف بالمساهمة في التطور الاقتصادي للمملكة، وتعزيز وصول المستثمرين الأوروبيين إليها".