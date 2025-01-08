شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 12088 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 535.556 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.171 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 127 شركة ارتفعت أسهم 127 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 112، من بين 249 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، نايس ون، والموارد، والباحة، والعقارية، ومهارة، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، الوطنية للتعليم، والموسى، والإنماء ريت للتجزئة، والإنماء ريت الفندقي، والبلاد، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 30776 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة نحو 49.059 مليون ريال.

ووفقا لتداول بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.235 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 57.146 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 41 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 42، من بين 106 شركات مدرجة في السوق الموازية.