شكرا لقرائتكم خبر عن «بحر العرب»: ترسية مشروع مع هيئة تقويم التعليم بـ16.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.