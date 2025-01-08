شكرا لقرائتكم خبر عن «بحر العرب»: ترسية مشروع مع هيئة تقويم التعليم بـ16.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، ترسية مشروع مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لتنفيذ البند (تشغيل وصيانة البنية التقنية) من مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 16,974,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن مدة المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع محضر بدء الأعمال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 16,974,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن مدة المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع محضر بدء الأعمال.