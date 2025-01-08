الاقتصاد

«بحر العرب»: ترسية مشروع مع هيئة تقويم التعليم بـ16.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، ترسية مشروع مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لتنفيذ البند (تشغيل وصيانة البنية التقنية) من مشروع تشغيل وصيانة البنية التقنية والبيانات وتطبيق الذكاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ 16,974,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن مدة المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع محضر بدء الأعمال.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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