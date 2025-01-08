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شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 1785 مدرسة.. "التعليم" تحتفي باليوم العربي لمحو الأمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحتفي وزارة التعليم باليوم العربي لمحو الأمية، الذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ويُصادف 8 يناير من كل عام بهدف القضاء على الأمية بأشكالها كافة، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة. احتفالية هذا العام تأتي تحت شعار "التعلم الذكي من أجل غد بلا أمية"، ضمن جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما حققت مدينة ينبع جائزة أفضل مدن التعلم العالمية واختيرت ضمن أفضل 10 مدن على مستوى الشبكة العالمية واستضافت مدينة الجبيل المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، مما يعكس التزام المملكة بتطوير التعليم المستدام، حيث تم إنشاء 1785 مدرسة للتعليم المستمر في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، موزعة على كافة المناطق بقدرة استيعابية بلغت 70318 طالباً وطالبة كما نفذت الوزارة 652 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات التقنية والمهنية والمهارية من خلال 105 مراكز حي متعلم استفاد منها 20295 مستفيداً ومستفيدة.
وأطلقت الوزارة عدداً من المبادرات التعليمية المبتكرة التي شملت القراءة المتجولة لتعزيز حب القراءة لدى جميع فئات المجتمع ومبادرة التطوع حياة التي تهدف إلى تشجيع الشباب والكبار على المساهمة في تنمية المجتمع بالإضافة إلى مبادرة مهارتي التي تسعى إلى تعزيز التعلم المجتمعي وتطوير مهارات الأفراد .
كما تعمل الوزارة على تكثيف المبادرات التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
إسهامات وزارة التعليم في 2024وحققت وزارة التعليم إسهامات بارزة خلال عام 2024 حيث تم اعتماد 3 مدن سعودية جديدة ضمن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وهي ينبع الصناعية والجبيل والمدينة المنورة.
كما حققت مدينة ينبع جائزة أفضل مدن التعلم العالمية واختيرت ضمن أفضل 10 مدن على مستوى الشبكة العالمية واستضافت مدينة الجبيل المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، مما يعكس التزام المملكة بتطوير التعليم المستدام، حيث تم إنشاء 1785 مدرسة للتعليم المستمر في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، موزعة على كافة المناطق بقدرة استيعابية بلغت 70318 طالباً وطالبة كما نفذت الوزارة 652 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات التقنية والمهنية والمهارية من خلال 105 مراكز حي متعلم استفاد منها 20295 مستفيداً ومستفيدة.
وأطلقت الوزارة عدداً من المبادرات التعليمية المبتكرة التي شملت القراءة المتجولة لتعزيز حب القراءة لدى جميع فئات المجتمع ومبادرة التطوع حياة التي تهدف إلى تشجيع الشباب والكبار على المساهمة في تنمية المجتمع بالإضافة إلى مبادرة مهارتي التي تسعى إلى تعزيز التعلم المجتمعي وتطوير مهارات الأفراد .
رؤية مستقبلية واعدةوتسعى وزارة التعليم في رؤيتها المستقبلية إلى التوسع في انضمام مدن سعودية جديدة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والعمل على تعزيز استخدام التعلم الذكي لتحقيق مجتمع خالٍ من الأمية، والحد من الأمية الرقمية من خلال برامج تقنية متطورة تلبي احتياجات المستقبل.
كما تعمل الوزارة على تكثيف المبادرات التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.