شكرا لقرائتكم خبر عن 184 ألف مستفيد من خدمات طوارئ الحرم المكي ومستشفى أجياد في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت الفرق الطبية في مستشفى أجياد الطوارئ ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم المكي، التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي، خدماتها لـ 148,674 مستفيدًا خلال العام الماضي 2024، عبر أقسام الطوارئ والتخصصات المختلفة.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن إجمالي الفحوصات المخبرية المنجزة بلغ 172,113 تحليلًا، فيما استفاد 19,753 شخصًا من خدمات قسم الأشعة، وصُرفت 264,403 وصفة طبية للمراجعين. كما أشار التقرير إلى استقبال 1,282 حالة دخول للعناية المركزة خلال الفترة ذاتها.



رعاية صحية شاملة



وأكد التجمع على أهمية الدور المحوري للمنظومة الطبية في خدمة المرضى، من خلال تقديم رعاية صحية شاملة ومتطورة، وتسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية لدعم الجوانب التشخيصية والعلاجية والوقائية، وفق خطط صحية مدروسة.



يُذكر أن مستشفى أجياد الطوارئ ومستشفى الحرم يُعدّان الأقرب إلى المسجد الحرام، حيث يعملان بكامل طاقتهما الاستيعابية وبكوادر طبية مؤهلة.

كما تُشغل مراكز طوارئ متناثرة داخل أروقة الحرم المكي الشريف على مدار الساعة، لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن والمقيمين، وفق أعلى معايير الجودة والإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.