الخارجية الأردنية: ندين نشر حسابات رسمية إسرائيلية على مواقع التواصل خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها "بشدة لنشر حسابات رسمية إسرائيلية على مواقع التواصل خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل"، موضحةً أن "الخرائط المزعومة لإسرائيل تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا".

وشددت الخارجية الأردنية، على أن "نشر الخرائط المزعومة تزامن مع تصريحات عنصرية لسموتريتش يدعو فيها لضم الضفة والاستيطان بغزة".