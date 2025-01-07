شدد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في تصريح بشأن تفتيش المسافرين بعد الجلسة الحكومية، على "أننا نؤمن بمرجعية الدولة والقانون لكن يجب أن يُطبّق على الجميع، ولا نقبل باستهداف أي فئة لبنانية خاصة إذا كانت من عوائل الشهداء".

كانت هذه تفاصيل خبر بيرم عن تفتيش المسافرين: لا نقبل باستهداف أي فئة لبنانية خاصة إذا كانت من عوائل الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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