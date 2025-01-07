ارتفاع عدد قتلى زلزال التبت في الصين إلى 126 شخصًا

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق التبت في جنوب غربي الصين إلى 126 شخصا.
وقالت الوكالة إنّ "126 شخصا قتلوا وأصيب 188، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 محافظة دينغري في منطقة شيتسانغ الذاتية الحكم جنوب غربي الصين صباح اليوم".
ووقع زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر في الساعة 9.05 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي في محافظة تينغري بمقاطعة شيتسانغ بمنطقة التبت الذاتية الحكم في الصين.
وكانت بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات وقد أتى على 3 بلدات و27 قرية، يقطنها نحو 6.9 آلاف شخص.
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