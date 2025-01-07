625 محاميًا في تشيلي طلبوا من السلطات اعتقال جندي إسرائيلي في باتاغونيا جنوبي البلاد لارتكابه جرائم حرب بغزة

طلب 625 محاميًا في تشيلي من سلطات البلاد اعتقال جندي إسرائيلي في باتاغونيا جنوبي البلاد لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

وارتفعت محاولات ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي قضائيًا في الخارج والتى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بينت المصادر الإسرائيلية أن نحو 50 شكوى رُفعت ضد جنود الاحتياط في الجيش، وفتحت تحقيقات في 10 دول حتى الآن، دون تسجيل أي حالات اعتقال.

وأشارت هيئة البث الاسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية، إلى أن الدول التي وصفتها بالصديقة لإسرائيل لا تمثل تهديدًا مباشرًا أو فوريًا بأوامر اعتقال جماعية، ولم تصدر تعليمات رسمية بمنع السفر إلى دول محددة رغم عد بعضها إشكاليًا.

وأضافت أن التعامل مع القضايا يجري فرديا، خاصة تلك التي تخص الجنود مزدوجي الجنسية، مثل الحالات المرتبطة بجنوب أفريقيا، أو الجنود الذين تشير معلومات استخباراتية إلى وجود نوايا لاستهدافهم.

وقبل عدة أيام، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا مطلوبًا في البرازيل تمكن من مغادرتها قبل اعتقاله. يأتي ذلك بعد أن أصدرت السلطات القضائية البرازيلية أمرًا عاجلًا باعتقاله على خلفية شكوى قدمتها مؤسسة حقوقية تتهمه بارتكاب جرائم في غزة.