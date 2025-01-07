حبيب بحث مع درويش بإعادة فتح شارع المصارف في بيروت

التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، وجرى عرض أوضاع المدينة عموما ووسط بيروت خصوصا.
واشار بيان عن مكتب حبيب، الى ان البحث تركز حول "إعادة فتح شارع المصارف في بيروت بالتنسيق مع الأطراف السياسية المعنية والأجهزة الأمنية كافة والهيئات الاقتصادية والتجارية والمصرفية، باعتبار شارع المصارف الشريان الحيوي للعاصمة، خصوصا أن الأسباب التي دعت إلى إقفال هذا الشارع قد انتفت".
وأبدى درويش "الدعم الكامل لهذا المشروع واضعا إمكانات بلدية بيروت بكل مستوياتها، في سبيل تنفيذه في أقرب وقت ممكن".
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