تكنولوجيا: ظهور تشكيلة أجهزة الحواسب المحمولة Dell Plus لأول مرة مع Lunar Lake وشاشة LED صغيرة #CES2025

قامت شركة Dell بتوديع سلسلة Inspiron Plus واستبدالها بتشكيلة Dell Plus الجديدة. تضم السلسلة جهازين جديدين هما 14 Plus و16 Plus، اللذان يجمعان بين التصميم المبسط والميزات المتعددة التي تميز هذه الأجهزة.

وعلى الرغم من التسمية الجديدة، لا تزال أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه تتمتع بإمكانيات عالية، مع تقديم الطراز 16 بوصة مواصفات متميزة لموقعه في فئة الأجهزة متوسطة الحجم.

تعمل أجهزة Dell Plus 14 و16 بمعالجات Intel Lunar Lake، حيث يأتي الطراز المتطور بمعالج Core Ultra 9 288V، في حين يأتي الخيار الأساسي بمعالج Core Ultra 5 226V.

بحسب التكوين، يمكن الحصول على هذه الأجهزة مع ما يصل إلى وحدة معالجة رسومات Arc 140V iGPU، و32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5X، و2 تيرابايت من مساحة التخزين.

تتمتع أجهزة Dell Plus بمجموعة متنوعة من المنافذ، مثل HDMI 2.1 وThunderbolt 4 وUSB 3.2 Gen 1 Type-A وUSB 3.2 Gen 2 Type-C. تم تصميمها لتكون سهلة الحمل، حيث يزن جهاز 14 Plus حوالي 3.42 رطل، مما يجعلها مثالية للسفر.

أما بالنسبة للشاشة، فيبرز جهاز Dell 16 Plus الذي يوفر شاشة QHD + mini-LED بمعدل سطوع يصل إلى 600 نتس في المتر المربع ومعدل تحديث 90 هرتز. في حين يمكن تكوين جهاز 14 Plus بشاشة تصل إلى 2.5K.

تتضمن ميزات الجهازين مكبرات صوت تدعم Dolby Atmos، وخيار 2 في 1 لكلا الطرازين، بالإضافة إلى بطارية بسعة 64 واط.

من المقرر إطلاق أجهزة 14 Plus و16 Plus في 18 فبراير بسعر يبدأ من 1099 دولارًا و1149 دولارًا على التوالي، بينما تبدأ أسعار النماذج 2 في 1 من 999 دولارًا.

