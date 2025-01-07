سلطات أميركا فرضت عقوبات على قائد "قوات الدعم السريع" و7 كيانات مرتبطة بها واتهمتها باركتاب إبادة بالسودان

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

كما أعلنت عن فرض عقوبات على 7 كيانات على صلة بقوات الدعم السريع.

في السياق، ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "أننا فرضنا عقوبات على قائد قوات الدعم السريع لدوره في الفظائع الممنهجة المرتكبة ضد الشعب السوداني".

وأضاف "عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا"، وتابع: "أعضاء قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان".

ولفت بلينكن إلى أنّ "الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في السودان"، موضحًا أنّ "إجراءاتنا جزء من جهودنا لتعزيز المساءلة لكل الجهات المتحاربة التي تغذي أفعالها الصراع بالسودان".

واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وخلّفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 مليون نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة.

وتسبّبت المعارك الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وفقا للأمم المتحدة.