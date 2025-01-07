قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية

وقع اشكال في بلدة بقرصونا - الضنية تطور إلى إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة زوجين بجروح متفاوتة، هما (ر. ب.) وزوجته (ف.أ)، اللذين نقلا الى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم عبر سيارات اسعاف تابعة لجهاز الطوارىء والاغاثة.

اما المصاب (ع. ح) الذي كانت اصابته بالغة الخطورة فقد نقل الى مستشفى سير - الضنية الحكومي لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجروحه.‎

وباشرت القوى الامنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها، افادت معلومات ان الإشكال يعود إلى خلافات شخصية.