مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا: سفينتا توليد كهرباء قطرية وتركية في طريقهما إلى سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، نقلًا عن مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، بأنّ "سفينتا توليد كهرباء قطرية وتركية في طريقهما إلى سوريا".

وأضاف المسؤول السوري "السفينتان ستولدان 800 ميغاواط تعادل نصف ما يتم توليده الآن".

وسبق وأن أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية الانتقالية غياث دياب، أن "قطاع النفط في سوريا يعاني بعد سقوط النظام البائد من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية".

وأوضح أنه "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

وقال وزير النفط "لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه"، مصيفًا "كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".