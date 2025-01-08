7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 – 1 – 2025 فى مقدمتها ، مواصلة الأهلي تدريباته بدون راحة بعد الفوز على سموحة استعدادا لمباراة استاد أبيدجان، وسفر بيرسي تاو إلى قطر وإعلان قائمة بيراميدز لمباراة ساجرادا الأنجولي.
كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي، عن رحلة الفريق إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.
ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.
ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.
تغيب السنغالى سيدى ندياى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن تدريبات فريقه خلال الأيام الماضية، رغم أنه شارك في جزء من التدريبات البدنية والتأهيلية للفريق منذ قرابة الأسبوعين.
وكشف مصدر بنادى الزمالك أن سيدي ندياي طلب السفر إلى السنغال لإستكمال علاجه من الإصابة التي كان يعانى منها في القدم، ورغم أنه كان يخضع لإشراف طبى من جانب محمد أسامة طبيب الفريق، إلا أنه طلب السفر لاستكمال العلاج.
كشف إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين بنادي الاتحاد السكندري موقف طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق، من تدريب زعيم الثغر، بعدما سبق واستقال من تدريب مودرن سبورت منذ فترة قصيرة.
وتنص لائحة اتحاد الكرة على عدم أحقية أي مدرب في تدريب فريق آخر في نفس الموسم في حالة الاستقالة من تدريب أي فريق في الدوري الممتاز.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش؛ استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات القادمة.
أنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع بيرسي تاو لاعب الفريق على الرحيل إلى قطر القطري على سبيل البيع النهائي، بعدما تلقى اللاعب عرضا رسميا من قبل النادي القطري للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري.
واتفق الأهلي مع بيرسي تاو على الرحيل مقابل التنازل عن مستحقاته المالية المتبقية عن الستة أشهر الأخيرة في عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، على أن يحصل عليها من النادي القطري والاكتفاء بدفع مستحقاته عن النصف الأول من الموسم الحالي.
شهدت الساعات الماضية تواصل مسئولو نادى الزمالك مع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول، فى ظل انتهاء عقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وأصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة الزمالك.
وتواصل أحد أعضاء مجلس الزمالك مع عبد الله السعيد خلال الساعات الماضية، وأخطره برغبة المجلس فى استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل الحاجة إلى جهوده مع الأبيض.
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