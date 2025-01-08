7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

الزمالك يكشف لليوم السابع تفاصيل سفر سيدي ندياي إلى السنغال

تغيب السنغالى سيدى ندياى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن تدريبات فريقه خلال الأيام الماضية، رغم أنه شارك في جزء من التدريبات البدنية والتأهيلية للفريق منذ قرابة الأسبوعين.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن سيدي ندياي طلب السفر إلى السنغال لإستكمال علاجه من الإصابة التي كان يعانى منها في القدم، ورغم أنه كان يخضع لإشراف طبى من جانب محمد أسامة طبيب الفريق، إلا أنه طلب السفر لاستكمال العلاج.

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