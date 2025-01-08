كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي قبل رحلة كوت ديفوار لمواجهة أبيدجان

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يعاني فريق الأهلي من غيابات كثيرة تضرب صفوف الفريق الأحمر قبل رحلة السفر إلى كوت ديفوار غد الخميس، استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ما هي غيابات الأهلي في رحلة كوت ديفوار؟

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في صفوفه، قد تؤثر على مسيرة الفريق الأحمر في البطولة الإفريقية، أبرزهم يحيى عطية الله وأشرف داري وطاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ورضا سليم للإصابة وعدم الجاهزية الفنية وبيرسي تاو بسبب الرحيل عن الأهلي وإمام عاشور بسبب الإيقاف، فيماسيتحدد موقف ياسر إبراهيم خلال الساعات القادمة من السفر إلى كوت ديفوار.

من أبرز اللاعبين العائدين لصفوف الأهلي قبل السفر إلى كوت ديفوار؟

يعد ياسر إبراهيم هو أقرب اللاعبين الذين سيكونوا جاهزين للسفر رفقة الأهلي إلى كوت ديفوار، باعتبار أن الإصابة يقطع جرحي في الرأس قد لا تعقيه عن المشاركة في مباراة السبت المقبل.

هل هناك لاعبين آخرين سيعودون للأهلي؟

سيعود للأهلي خالد عبد الفتاح والذي غاب عن مباراة سموحة للإيقاف المحلي وفقا لقرار لجنة الانضباط، فيما قد تشهد القائمة عودة اللاعبين الشباب مثل مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله حال تأكد جاهزيته من الناحية الطبية.

كيف يتعامل كولر مع الغيابات في مباراة استاد أبيدجان؟

كولر سيواصل عملية التدوير من خلال الاعتماد على لاعبين من دكة البدلاء أو توظيف لاعبين في غير مراكزهم، كما حدث في بعض المباريات، من خلال توظيف إمام عاشور وكريم الدبيس في مركز الجناح أو تغيير طريقة اللعب كما حدث في مباراة سموحة.

من الأقرب لتعويض غياب عطية الله وداري؟

من المقرر أن يلعب كريم الدبيس في قيادة الجبهة اليسرى بدلا من يحيى عطية الله ، فيما سيعتمد كولر على الثنائي رامي ربيعة وياسر ابراهيم في قلب الدفاع في غياب داري والعودة للعب برباعي.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق تعرض لجرح قطعي في الرأس استوجب 4 غرز عقب مباراة سموحه التي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين دون رد ، وسجل ثنائية الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوضت بدل الضائع للشوط الأول ، قبل أن يُضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.

كما تحدث جاب الله عن إصابة أشرف داري، قائلاً إن اللاعب اشتكى من ألم في العضلة الخلفية، ويخضع غدًا لفحوصات طبية ويجري أشعة لتحديد حجم إصابته.

وتعرض ثلاثي الأهلي، يحيى عطية الله، وأشرف داري، وياسر إبراهيم، للإصابة خلال مشاركتهم في مباراة سموحة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز التي فاز فيها الاهلي بثنائية نظيفة.