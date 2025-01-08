شكرا لقرائتكم خبر عن آسر أحمد يكتب: كريستين ميليوتي.. الشريرة التي أحببتها وظلمتها الجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرداء الأسود صنع من آجلها، والخطوات الثابتة في الأرض لها نغمة خاصة في حركاتها، ونظراتها الثاقبة لمنافسيها هي الأشد قسوة في شخصيتها، فهي نتاج دراسة قوية من الشخصيات المعقدة داخل الحبكات الدرامية المختلفة علي مدار عقود طويلة في دراما الجريمة، "صوفيا فالكون" داخل مسلسل The Penguin هي الشخصية الأكثر اكتمالاً داخل مدينة غوثام.



صوفيا فالكون التي جسدت شخصيتها النجمة العالمية كريستين ميليوتي، ظلمتها عائلتها في مسلسل The Penguin وحولتها إلي شخصية شريرة ونفتها اظلم منطقة في عالم يحكمه الظلام الدامس داخل المدينة الأكثر اجراماً في عالم DC وهي مدينة غوثام، وبالرغم من صعوبة تلك التجربة التي عاشتها في المسلسل، إلا أنها نجحت في الخروج منها لتعود إلي قمة عالم الجريمة مرة أخري وتحكم بيد من حديد المدينة القاسية وتفرض قوانينها الخاصة على الجميع.

ولم يقتصر ظلم "صوفيا" داخل الحبكة الدامية في The Penguin، ولكن استمر الظلم لها في الواقع بعد عدم ترشحها في جوائز الجولدن جلوب الأخيرة، ومنح جائز أفضل ممثلة مساعدة في الدراما الي الممثلة جيسيكا جانينج، صاحبة شخصية مارثا في مسلسل Baby Reindeer.

التعقيدات التي شهدتها شخصية "صوفيا فالكون" داخل مسلسل The Penguin هي نتاج تعاون بين كاتب ومخرج وممثلة يحدث نادراً في أي حبكة درامية، ففي اعتقادي تلك الشخصية النسائية هي الأفضل في تاريخ العالم الشرير، وبالحديث عن العالم الشرير فهو النطاق الجغرافي الذي يطلق فيه العنان لشخصية الممثلين لاكتشاف أقصى ما يمكنهم تجسيده وهو ما وصلت لنهايته الممثلة العالمية كريستين ميليوتي بشخصيتها ابنه "فالكون" وحققت العلامة الكاملة.

صوفيا فالكون كما نجحت في نفض الغبار من عليها داخل مسلسل The Penguin وخروجها من مصحة "أركام" النفسية في مدينة غوثام وتربعها علي عرش الجريمة مرة أخري، ستنجح في الواقع بالسيطرة الكاملة علي مسارح الجوائز خلال السنوات القادمة فهي التي تشير للطريق.



مسلسل The Penguin



كريستين ميليوتي من مسلسل The Penguin

كريستين ميليوتي