شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينقب عن الصفقات لتدعيم الفريق تحسبا لحل أزمة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

بدأت لجنة الكرة بنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة ونائبه عماد سليمان، في التنقيب عن صفقات جديدة محلية من أجل تدعيم قائمة الدراويش وسد النواقص الموجودة من أجل مواصلة العروض القوية في الدورى والكأس.

ودخل مسئولو الإسماعيلى في مفاوضات مع أكثر من لاعب في الوقت الحالي مثل أحمد خالد مدافع منتخب السويس وعمر رضوان وغيرهما من اللاعبين.

ومنح نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلى، لجنة الكرة الحق في اختيار الصفقات بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم دون تدخل مجلس الإدارة في هذه الاختيارات، تحسبا لحل أزمة نادى النجوم الذى حصل على قرار نهائيا ضد الإسماعيلى في صفقة إبراهيم حسن بعد بيعه للزمالك وهو ما يمنع القيد حتى الآن.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثامن في ترتيب جدول دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، فاز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.